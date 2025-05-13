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Artvin'de sondaj kamyonu devrildi 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

13.05.2025 - 12:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)-

Artvin'de sondaj kamyonu devrildi 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde devrilen sondaj kamyonundaki Ali Yıldız (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. Sondaj makinesinin monte edildiği Arif A. idaresinde 75 AD 834 plakalı kamyon, rampa çıkarken geri kayıp, yamaca çarparak devrildi.

Artvinde sondaj kamyonu devrildi 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kazada, araçta bulunan Ali Yıldız hayatını kaybetti, sürücü ve Hacı C., yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Artvinde sondaj kamyonu devrildi 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Tedavi altına alınan yaralılarının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen kamyon vinçle bölgeden kaldırılırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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