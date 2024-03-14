GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Artvin'de facia ucuz atlatıldı! Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara daldı
ABONE OL

Artvin'de facia ucuz atlatıldı! Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara daldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde iş makinesi geri kayarak cadde üzerinde kurulan halk pazarına girdi. İş makinesinin, park halindeki araçlara çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

14.03.2024 - 16:22 | | Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)
Artvin'de facia ucuz atlatıldı! Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara daldı

Kaza, öğle saatlerinde Şavşat ilçesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki ilçe belediyesine ait iş makinesi, aniden geri kaymaya başladı. Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara girdi. Yaklaşık 100 metre ilerleyen iş makinesi pazardaki tezgahlar ve park halindeki 5 araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, pazar tezgahlarındaki ürünler yola saçıldı, araçlarda hasar meydana geldi.

Artvinde facia ucuz atlatıldı Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara daldı

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; iş makinesinin, pazar alanına dalması ve çevredekilerin de koşarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Artvinde facia ucuz atlatıldı Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara daldı

‘KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI’

Kaza sonrası pazar yerinde incelemelerde bulunan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Bu tür şeyler olasıdır. Vatandaşımızın ve bizim maddi hasarımız olmasına rağmen sevindirici yanı can kaybının olmayışıdır. Şükürler olsun bir acı yaşanmadı. Maddi hasar sonrasında yerine gelir ama can kaybı yerine gelmez. Kimsenin burnu bile kanamadan atlatılmış olay” dedi.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Satışlar artınca hesap değişti! Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek? Uzmanlar tarih verdi

Satışlar artınca hesap değişti! Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek? Uzmanlar tarih verdi
Almanya'dan Ukrayna'ya soğuk duş! Meclis Taurus füzesi sevkiyatını reddetti

Almanya'dan Ukrayna'ya soğuk duş! Meclis Taurus füzesi sevkiyatını reddetti
Olaylı derbinin davasında mütalaa açıklandı, istenen cezalar belli oldu

Olaylı derbinin davasında mütalaa açıklandı, istenen cezalar belli oldu