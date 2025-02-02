Artvin'de 200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti

Artvin’in Ardanuç ilçesinin Geçitli Köyü’nde bu yıl 9’uncusu düzenlenen kar şenliği ilgi çekti. 200 yıllık tahta kızak yarışları, kar üstünde oynanan horonlarla birleşerek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

7'den 70'e katılımcılar tahta kızak yarışları, halat çekme ve çuval yarışları gibi geleneksel etkinliklerle eğlendi. Geçitli Köyü’nün 1700 rakımlı dağlarında karla kaplı alanda kıyasıya yarışlar yapıldı. Katılımcılar, geçmişten günümüze gelen bu geleneği coşkuyla yaşadı.

Festival, Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenirken, Ardanuç Kaymakamlığı ve Ardanuç Belediyesi de etkinliğe destek verdi. Festivalde, yöresel sanatçılar da sahne alarak müzikleriyle katılımcılara eğlenceli bir atmosfer sundu.

"KIŞIN GÜZELLİKLERİNİ EĞLENCELİ BİR ATMOSFERDE YAŞIYORUZ"

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Geçitli Köyü’nde yaklaşık 1700 rakımlık bu güzel mekânda dokuzuncusunu düzenlediğimiz kar festivalindeyiz. Yöresel sanatçılarımızın sahne aldığı, çeşitli spor etkinlikleri ve yarışmalarla dolu dolu bir festival gerçekleştiriyoruz. Çevre ilçelerden yoğun bir katılım var ve insanlar kış mevsiminin güzelliklerini eğlenceli bir atmosferde yaşıyor. Yöresel müziklerimizle doyasıya eğleniyoruz" dedi.

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Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ise şu ifadeleri kullandı: