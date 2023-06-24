Aromalı elektronik zehir internette kol geziyor

Birçok internet sitesinde elektronik sigara satılıyor. ‘Satın alındığı gün kargoya veriyoruz’ vaadinde bulunan sitelerin bazılarında, ‘Misyonumuz, Türkiye’deki milyonlarca yetişkin sigara içicisini yanıcı sigaralardan uzaklaştırmak, kullanımlarını ortadan kaldırmaktır’ ibaresi var.

Yetkili yalanları

Milliyet'ten Aleyna Sevim'in haberine göre; arama motoruna elektronik sigara yazıldığında e-sigara ve farklı aromadaki likitler satılıyor. Sitede, ‘Yetkili satışı yalanları’ başlıklı açıklamada “Yetkili satıcı diye bir şey yok ülkemizde bu tarz ürünlerin satışı yasak. Tamamen yalana dayanarak yetkili satıcıymış gibi satış yapan mağazalar mevcut fahiş fiyatlara ürün satıyor. Aynı ürünü daha ucuza smokturk.org dan alabilirsiniz” deniliyor. Yurtdışından kaçak yollarla ülkeye sokulan e-sigara ürünleri İstanbul’un farklı noktalarındaki tekel bayilerinde de satışta.

‘Sanatçı ve fenomenler popülerliği etkiliyor’

Gençler arasında puff cihazlarının “masum” bir alışkanlık olarak görüldüğüne dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr. Cemal Onur Noyan, “Bazı sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin puff cihazlarını kullanırken görünmesi de popülerliği etkilemekte. Sigara içmenin yasak olduğu yerlerde bile puff cihazlarının kullanılabiliyor olması, daha az zararlı olduğunun veya hiç zararının olmadığının düşünülmesi, sigara kadar bağımlılık yapmayacağına inanılması ve farklı aromalara sahip olması gibi sebepler, bu cihazların kullanımını artırıyor” dedi.

‘İnternet satışı denetimden uzak’

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez de, satışı yapılan ürünlerin denetimden uzak olduğunu söyleyerek, “Bu likitlerin içeriği şeffaf değil. Likitlerin içerisinde çok sayıda kimyasal ve zararlı madde var. İnternet satışı denetimden uzak olmasını sağlıyor. Merdiven altı üretimler de bu sayede bol bol satış yapıyorlar” diye konuştu.