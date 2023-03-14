Arabuluculuk uygulamasında başarı oranı yüzde 69

Adalet Bakanlığı, arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar toplam 4 milyon 26 bin 854 dosyanın sisteme girdiğini açıkladı. Buna göre, müzakeresi tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 dosyadan, 2 milyon 581 bin 397'si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu. Böylelikle anlaşma sağlanan dosyalarda başarı oranı yüzde 69 oldu. İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 656 bin 25 dosyadan, 924 bin 127'si anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 56 oldu. Çözüme kavuşturulan bu dosyalar, ortalama 10 günde sonuçlandı. Ticari arabuluculukta, müzakeresi tamamlanan 552 bin 133 dosyadan, 275 bin 971'i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 50 başarı sağlandı. Arabulucular bu dosyalarda, ortalama 20 günde tarafları uzlaştırdı.

Tüketici uyuşmazlıklarında da uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'ten bugüne kadar 216 bin 517 dosyada müzakere tamamlandı ve bu dosyalardan 103 bin 805'i çözüme kavuştu. Bu dosyalarda ortalama 10 günde uzlaşma sağlandı. Başarı oranı ise yüzde 48 oldu. İhtiyari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 1 milyon 291 bin 105 dosyadan 1 milyon 277 bin 494 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananların anlaşma oranı yüzde 99 oldu.

Arabuluculuk uygulaması; iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuk ise hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı.