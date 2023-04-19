Araba sahibi milyonları ilgilendiriyor! Otoparkta 3 saate dikkat

Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre; alış veriş merkezlerinde otopark tartışması bitmiyor. Danıştay’ın ‘AVM’lerde 3 saate kadar otopark ücretsiz’ kararına rağmen bazı AVM’ler bu süreyi 1 saate indirince araç sahipleriyle tartışma yaşanıyor.

TRT spikeri Mennan Şahin, Zincirlikuyu’da bulunan Zorlu AVM’de aracını park ettikten bir süre sonra otoparktan ayrılırken kendisinden park ücreti istendi. Yasal düzenlemeye göre AVM otoparklarının 3 saate kadar ücretsiz olduğunu belirten Şahin, bu ücreti ödemeyeceğini belirtince çıkışına izin verilmedi.

Durumu polise bildiren Şahin, yaşananları da Twitter hesabından şöyle anlattı; “Polis geldi. AVM otoparkındaki ‘0-1 saat ücretsizdir’ afişlerinin toplatılması gerektiğini söyledi. Polis, normal şartlarda AVM’nin mühürlenmesi gerektiğini de belirtti.”

Şahin, polisin de bir şey yapamayacağını belirtmesi üzerinde otopark ücretini ödeyip, İBB’ye durumu bildirerek AVM’den ayrıldı.

Milliyet’e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, AVM otoparklarında alınan ücretler için şikâyetlerin arttığını belirterek ödenen otopark ücretlerinin geri alınabileceğini söyledi.

Ağaoğlu, yasa dışı ücret alan pek çok AVM’yi belediyeye şikayet ettiğini belirterek, “Vatandaşların çoğu ‘3 saat ücretsiz’ kuralından habersiz. Tüketici, otoparktan çıkışına izin verilmediği takdirde polisi arayarak, hukuka aykırı olarak ücret ödemesinin istendiğini, ödemediği için de hürriyetinin tahdit edildiğini bildirmeli ve şikâyetçi olmalıdır” dedi.