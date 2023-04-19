'Fitre' dolandırıcılığına dikkat! Uzman isim uyardı

Ramazan ayı, 'yardımlaşma ayı' olarak da önemli. Pek çok kişi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek istiyor. Ancak yardım yapılacak kişilerin çok dikkatli seçilmesi gerekiyor.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sosyal medyada kendilerini ihtiyaç sahibiymiş gibi tanıtıp, ‘fitre’ adı altında para toplayan dolandırıcıların türediğini söyledi. Çoğunluğu sahte hesaptan yapılan yardım duyurularında dolandırıcıların, insanların iyi niyetini suistimal ederek paralarını aldığını aktaran Gündüz, “Ben bağış yaptım düşüncesiyle sosyal medyada gördüğünüz her paylaşıma para göndermeyin” dedi.

BAĞIŞ KAMPANYALARI İÇİN VALİLİK İZNİ GEREKLİ

‘Çocuğumuz sakat, hasta’ gibi paylaşımlarda, sahte evrakla izin alınmış gibi gösterildiğine de dikkat çeken Neşet Gündüz şu ifadeleri kullandı;