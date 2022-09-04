Araba pazarında 15 Eylül telaşı! Satışlar düştü

Rami'deki açık oto pazarı bir süre öncesine kadar, araç alım-satımında en çok hareketlilik yaşanan noktalardan biriydi. Son zamanlarda ise Rami Açık Oto Pazarı'nda durgunluk yaşanıyor. Araç almaya gelenler bütçesine uygun araba bulmakta zorlanırken, aracını satmaya gelenler de alıcı bulamıyor. Hafta sonları dolu olan oto pazarı ise bu hafta sonu boş kaldı.

"15 GÜNDÜR HİÇBİR HAREKET YOK"

Aracını satmaya gelen Hakan Çukurova "Rami Oto Pazarı şu anda çok durgun, piyasa çok durgun araç satamıyoruz. Buradaki çoğu yerleri de zaten galericiler almış. Ben saat 06.30'da geldim, şahsi aracımla geldim. İnternete de koydum oradan da satamadım" diye konuştu. Rami Açık Oto Pazarı'nda oto galerici olan Altuğ Pakman "15 gündür hiçbir hareket yok. Bu mevsimden de kaynaklanıyor ama tabii ekonomiden de kaynaklanıyor. Son 1 haftadır hiç rağbet yok. Eskiye göre hiç hareket yok. Normalde pazar günleri bu cadde dolu olurdu. İnsan kaynardı burası şu anda hiç kimse yok. Suriyeliler de şehir değiştirmeye başladı onlar da arabalarını satıyor. Düşüşü halk bekliyor, düşüş olmaz durgunluk olur. En fazla galericiler karlarında vazgeçer aldıkları fiyata satar ama biz düşüş beklemiyoruz fiyatlarda" dedi.

"280 BİN LİRALIK ARABA BAKIYORUM AMA YOK"

Otomobil almaya gelen Engin Ulukaya, "Geçen hafta da gelmiştim, aradığım şartlarda bir araç bulamadım. 350-400 bin liralık araçlar 500-550 bin lira. Televizyonlarda, sosyal medyada fiyatların düştüğü söyleniyor ama şu anda pazarda düşüş yok. 300-350 bin lira bandında araç bakıyorum, 93-95 model bir araca 85 bin lira istiyorlar. Bu şartlarda nasıl araç alacağız bilmiyorum" diye konuştu.

Otomobil almaya gelen Hasan Topçu, "Ben otomobil bakıyorum, fiyatlar yüksek, kredi alayım diyorum, kredi de yüksek. Fiyatlar belli olmuyor mesela 5-6 ay önce daha uygundu fiyatlar. 260-280 bin liralık otomobil bakıyorum ama yok. Kredi alabilirsem araç alacağım" diye konuştu.

"İŞLERİMİZ ÇOK DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Satıcı Erdal Avşar ise "Alıcı ile anlaşmaya çalışıyoruz ama kredi oranları yüksek geldi. Bu da satışımıza engel oluyor. Söylemler bizim satışlarımızı durduruyor ve ya hızlandırıyor. Şu anda duraklama var. Bu duraklama söylemlerden kaynaklanıyor. Döviz kurları şu anda yükseliyor, bu yükseliş araçlara da yansıyacak, o yüzden fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini düşünmüyorum. Mesela 350 bin liraya aldığımız bir aracı 300 bine vermeyiz. Eskiden çok hareketliydi. Ben ayda 30-35 araç satıyordum, şu anda onun yarısını satamıyorum. En son geçen hafta satış yaptım. İşlerimiz çok düşmüş durumda" dedi.

OTO GALERİCİLERİN 15 EYLÜL TELAŞI

Bu arada 15 Eylül itibariyle de araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu gelecek. Hal böyle olunca da ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericiler harekete geçti, 15 Eylül'e kadar araçlarını elden çıkarmaya çalışıyor. Oto galeri sahibi Esat Aydın "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız, biz ticaret yapıyoruz. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi.

"BANA 0 ARAÇ GELECEKTİ AMA BEN YASADAN DOLAYI İPTAL ETTİRDİM"

Oto galeri sahibi Yusuf Efe de "Şu an bende sıfır araç yok. Sıfır araç gelecekti bana ama bu yasadan dolayı iptal ettirdim. Genel olarak bir durgunluk var piyasada, fiyat olarak da yaklaşık yüzde 6-8 düşüş yaşandı. 15-20 gün sonra tekrar piyasa açılacak diye düşünüyoruz. Ben bir galerici olarak sıfır arabaların galeriden alınmasına karşıyım" diye konuştu.

Oto galerici İrfan Çeçen "Açıkçası bu yasanın çıkması galericiler açısından iyi oldu. Ben yasadan dolayı ikinci elde hareketlilik yaşanır diye düşünüyorum. Bayiler zaten galericilere sıfır araç vermiyordu" dedi.