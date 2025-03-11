Apple sahipleri dikkat! Önemli revizyon geliyor: Tümüyle değişecek

Apple, iPhone, iPad ve Mac'in arayüzünü yeni nesil kullanıcılar için dönüştürmeyi amaçlayarak şirket tarihindeki en dramatik yazılım revizyonlarından birine hazırlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, bu yılın sonlarına doğru yapılması planlanan yenileme, işletim sistemlerinin görünümünü temelden değiştirecek ve Apple'ın çeşitli yazılım platformlarını daha tutarlı hale getirecek. Buna simgelerin, menülerin, uygulamaların, pencerelerin ve sistem düğmelerinin stilinin güncellenmesi de dahil.

Hürriyet'te yer alan habere göre, proje henüz duyurulmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, şirketin bu çalışmanın bir parçası olarak kullanıcıların cihazlarında gezinme ve cihazlarını kontrol etme yöntemlerini basitleştirmek için çalıştığını söyledi. Söz konusu kişiler, tasarımın Vision Pro'nun yazılımını temel aldığını belirttiler.

Apple, çığır açan yeni bir arayüzün durgun bir dönemden sonra talebi canlandırmaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Teknoloji harcamalarındaki pandemi dönemi artışının ardından gelirleri yavaşladı ve büyüme ancak kademeli olarak geri dönüyor. Apple'ın en çok para kazandıran ürünü olan iPhone, son tatil sezonunda satışlarda sürpriz bir düşüş yaşadı.

Haberin Devamı

Değişiklikler, kod adı “Luck” olan iOS 19 ve iPadOS 19 ile “Cheer” olarak adlandırılan macOS 16'nın bir parçası olarak geliyor. Bu değişiklikler yeni bir tasarım dili ve estetik düzenlemelerin çok ötesine geçiyor. Yazılım, 2020'deki Big Sur işletim sisteminden bu yana Mac'te yapılan en önemli yükseltme olacak. iPhone için ise 2013'teki iOS 7'den bu yana en büyük yenileme olacak. Bir Apple sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

Güncellemeler, Apple'ın Haziran ayındaki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda öne çıkacak ve şirketin yapay zeka konusundaki çalkantılı hamlesinin dikkatleri dağıtmasına yardımcı olabilir. Geçtiğimiz hafta Apple, Siri dijital asistanı için yapay zeka yükseltmelerini süresiz olarak ertelemiş ve Bloomberg News'in geliştirmelerin tehlikede olduğuna dair bir raporunu doğrulamıştı.

Haberin Devamı

Revizyonun temel amaçlarından biri Apple'ın farklı işletim sistemlerinin benzer ve daha tutarlı görünmesini sağlamak. Şu anda uygulamalar, simgeler ve pencere stilleri macOS, iOS ve visionOS arasında farklılık gösteriyor. Bu da bir cihazdan diğerine geçişi sarsıcı hale getirebiliyor.

Yine de Apple, diğer teknoloji devlerinin attığı bir adım olan işletim sistemlerini birleştirmekten kaçınıyor. Şirket, işletim sistemlerini ayrı tutarak daha iyi Mac'ler ve iPad'ler üretebileceğine inanıyor. Apple'ın bir diğer avantajı da tüketicileri tek bir cihazla yetinmek yerine her iki cihazı da satın almaya teşvik etmesi.

VISIONOS YENİLİKÇİ DOKUNUŞLARA SAHİP

Bu arada Apple'ın visionOS'u, sanal ve artırılmış gerçekliği bir araya getiren bir cihaz olan karma gerçeklik başlığı için geliştirildi. Bu ürün geçen yıl piyasaya sürüldüğünden beri pek satmadı, ancak yazılım nihayetinde diğer cihazlara da yayılacak yenilikçi dokunuşlara sahip.

VisionOS, dairesel uygulama simgelerinin kullanımı, pencerelere basitleştirilmiş bir yaklaşım, navigasyon için yarı saydam paneller ve 3D derinlik ve gölgelerin daha belirgin kullanımı ile iOS ve macOS'tan farklı. Ancak Vision Pro'nun daha sürükleyici deneyimi ve el hareketleri arayüzünü kullanması, bazı unsurların iOS ve macOS'un 2D dünyasına uygulanmayacağı anlamına geliyor.

Haberin Devamı

ODAK NOKTASI HALİNE GELDİ

Yükseltme, Apple'ın yazılım mühendisliği organizasyonunun yanı sıra şirketin daha büyük tasarım grubu içindeki kullanıcı arayüzü ekibi için de önemli bir odak noktası haline geldi.

Yazılım tasarımı, daha önce moda markalarında görev yapmış olan uzun süreli Apple yöneticisi Alan Dye tarafından denetleniyor. On yılı aşkın bir süre önce, tasarım şefi Jony Ive tarafından Apple Watch'un işletim sisteminin yanı sıra iOS 7'nin hazırlanmasına yardımcı olması için görevlendirildi.

Basit, sezgisel arayüzler oluşturmak, Mac'ten bu yana kırk yılı aşkın bir süredir Apple'ın ayırt edici özelliklerinden biri olmuştur. Ancak tasarım yenilikleri de tepkilere yol açabiliyor.

Haberin Devamı

Şirketin şu anda dünya çapında kullanımda olan 2 milyardan fazla cihazı var ve insanlar çalışmak, iletişim kurmak ve oyun oynamak için bu cihazlara güveniyor. Apple geçen yıl Fotoğraflar uygulamasını yenilediğinde bile çok sayıda kullanıcı şikayet etti. İşletim sistemlerinin tamamı değiştiği için riskler çok daha yüksek.