Antalya'da seksen iki yÄ±llÄ±k bayide '400 milyon liralÄ±k ikramiye' hareketliliÄŸi baÅŸladÄ±! AkÄ±n ettiler

YÄ±lbaÅŸÄ± geleneÄŸi olan Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã–zel Ã‡ekiliÅŸi biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. 400 milyon TL'lik bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin tamamÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±m garantili olduÄŸu Ã§ekiliÅŸ iÃ§in Ã§eyrek bilet 100, yarÄ±m bilet 200, tam bilet 400 liradan satÄ±ÅŸa sunuldu. BÃ¼yÃ¼k ikramiyenin 400 milyon lira olduÄŸu, toplamda 2 milyar 355 milyon 655 bin liranÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸi iÃ§in vatandaÅŸlar ÅŸimdiden biletlere ilgi gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±.

2022'te olduÄŸu gibi bu sene de belirlenen kural ile bilet payÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k ikramiye, isabet ettiÄŸi satÄ±lan bilet ya da biletler arasÄ±nda eÅŸit olarak paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸi, bÃ¼yÃ¼k ikramiye satÄ±lan bilete Ã§Ä±kana kadar devam edecek.

82 YILLIK BAYÄ°DE Ã–ZEL HAZIRLIK

Antalya'nÄ±n MuratpaÅŸa ilÃ§esinde 82 yÄ±ldÄ±r bilet satÄ±ÅŸÄ± yapan bayide, yÄ±lbaÅŸÄ± biletlerinin satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶zel hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±. HacÄ± Murat Ã‡obanoÄŸlu, 1941 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu bayiyi daha sonra oÄŸlu Ãœnal Ã‡obanoÄŸlu'na devretti. Åžu an bayi Ãœnal Ã‡obanoÄŸlu'nun oÄŸullarÄ± Serkan Ã‡obanoÄŸlu ve Antalya Åžans OyunlarÄ± ve Milli Piyango Bayileri Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Sercan Ã‡obanoÄŸlu tarafÄ±ndan iÅŸletiliyor ve Antalya'da 'ÅŸanslÄ± bayi' olarak biliniyor. 3 kuÅŸaktÄ±r satÄ±ÅŸ yapÄ±lan bayide yÄ±lbaÅŸÄ± biletleri iÃ§in 'YÄ±lbaÅŸÄ± 400 milyon TL' yazÄ±lÄ± posterler asÄ±lÄ±rken, biletleri almaya gelenler Ã¶zellikle uÄŸurlu olduÄŸuna inandÄ±klarÄ± 83 yaÅŸÄ±ndaki Ãœnal Ã‡obanoÄŸlu'ndan bilet almak istiyor. 31 AralÄ±k gecesi canlÄ± yayÄ±nla yapÄ±lacak bÃ¼yÃ¼k ikramiye Ã§ekiliÅŸi ile talihliler hayallerine kavuÅŸacak.

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GÃ–STERÄ°LEN Ä°LGÄ°DEN MEMNUN

YÄ±lbaÅŸÄ± biletlerine ilginin yoÄŸun olduÄŸunu sÃ¶yleyen Sercan Ã‡obanoÄŸlu, "YÄ±lbaÅŸÄ± biletlerini 10 gÃ¼n Ã¶nce satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±k. GÃ¶sterilen ilgiden memnunuz. Bu, beklenen bir ilgiydi. Bu sene ikramiye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k, tam 400 milyon lira. Son 2 yÄ±ldÄ±r bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin daÄŸÄ±tÄ±m garantili olmasÄ±, iÅŸlerimizi olumlu yÃ¶nde etkiledi. Eskiden bÃ¼yÃ¼k ikramiye Ã§eyrek bilete Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman 4'te 1'i alÄ±nÄ±yordu. Ancak ÅŸimdi 1 tane satÄ±lan Ã§eyrek bilete bÃ¼yÃ¼k ikramiye Ã§Ä±karsa, bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin tamamÄ±nÄ± alacak" dedi.Â

SON GÃœNLERE BIRAKMAYIN

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Biletlerin hÄ±zla tÃ¼kenebileceÄŸini belirten Ã‡obanoÄŸlu, "Antalya, bu konuda rÃ¼ÅŸtÃ¼nÃ¼ ispat etmiÅŸ bir ÅŸehir. GeÃ§tiÄŸimiz kasÄ±m ayÄ±nda Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde 190 milyon liralÄ±k ikramiye, Antalya'dan oynayan bir talihliye isabet etti. GeÃ§en sene yÄ±lbaÅŸÄ±nda 2'nci bÃ¼yÃ¼k ikramiye de Antalya'ya Ã§Ä±ktÄ±. Talih kuÅŸu, Antalya'nÄ±n Ã¼zerine uÃ§uyor. Åžu anda gÃ¶sterilen ilgiden dolayÄ± biletlerin son gÃ¼nlere doÄŸru kalmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu yÃ¼zden almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenlere 'son gÃ¼ne bÄ±rakmayÄ±n' diyoruz" diye konuÅŸtu.

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'Ä°TÄ°MATA LAYIK OLDUK'

â€‹82 yÄ±ldÄ±r Milli Piyango bileti satan bayinin 2'nci kuÅŸaÄŸÄ± Ãœnal Ã‡obanoÄŸlu ise "BurasÄ± babamdan kaldÄ±. Antalya'nÄ±n 'Nimet Abla'sÄ± olduk. Burada ÅŸans daÄŸÄ±tÄ±yoruz. Bizler itimada layÄ±k olduk ki insanlar bizi tercih ediyor. BurasÄ±, baba yadigarÄ±. Babadan bize, bizden Ã§ocuklarÄ±mÄ±za. OnlarÄ±n da devam etmesini isterim" dedi.

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Åžarampol Caddesi'nde bilet satÄ±ÅŸÄ± yapan DurmuÅŸ Ali AydÄ±n da "YÄ±lbaÅŸÄ± biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. Ä°nsanlar Ã¶nce soruyorlar sonra gelip, alÄ±yorlar. Ä°nsanlar bilet alÄ±rken hayal kurarak alÄ±yor" diye konuÅŸtu.

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