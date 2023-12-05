Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp atacağız. FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. İhanet örgütünün tüm üyelerini adalete teslim etmekte kararlıyız.

82'si bombalı eylem olmak üzere 100 terör eylemi engellendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız.

NARVAS OCAK AYINDA 81 İLDE YAYGINLAŞIYOR

NARVAS'la (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. NARVAS kapsamında 30 büyükşehirimizde bir ay içerisinde, kasım ayında, 9675 ihbar alındı. Bunun 3945'i sadece İstanbul'da. Aynı dönemde NARVAS kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS'ı 1 Ocak 2024 itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Zehir tacirlerine hayatı zehir etmeye kararlıyız. Gölge gibi takiplerindeyiz. Nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız.

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Son 180 günde 132 bin 537 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 15 bin 280 kişi tutuklandı.

TEFECİ VE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI

3 bin 801 operasyonda, 173 bin 550 kaçak göçmen yakalandı. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi.

Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı. Çetelerle mücadelemiz sürecek.

TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturup canlı yayında gelir sağlayan, çevrimiçi çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticileri hakkında işlem yapıyoruz. Son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 14 şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı, 48'i hakkında adliye kontrol kararı verildi.