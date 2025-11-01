Antalya'da 4 metrelik su çukurunda kadın cesedi bulundu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.11.2025 - 18:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (AA) İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde su çukurunda kadın cesedi bulundu.

Şatırlı Mahallesi'nde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su çukurunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Aşçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

