Karadeniz'e dev turizm yatırımı! 850 metrelik dağ kızağı hizmete girdi: Körfez ve Avrupa turistlerinin yeni adresi!

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Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak da yatırımın ilçeye uzun vadede ciddi katkı sunacağını belirterek, "İnşallah Yomra'mıza, Karadeniz'imize ve Trabzon'umuza hayırlı olur. Turistlerin yoğun olarak konakladığı Yomra'mızda böyle bir tesisin olması bizim için gurur meselesi. Yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da ziyaretçilerin tam gününü geçirebileceği güzel bir turizm alanını hizmete açtıklarını dile getirdi.



Belediyeye ait araziyi yatırımcıların projesi üzerine kiraya verdiklerini anlatan Bıyık, tesisin, bölgenin en uzun dağ kızağı ve en büyük destinasyon alanı olduğunu belirterek, böyle bir tesisi ilçeye kazandırdıkları için yatırımcılara teşekkür etti.