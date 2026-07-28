Sadece Edirne'de yetişiyor! Talebe yetişemiyorlar, büyük marketler sıraya girdi

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Ata tohumundan üretimin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Sezer, “Bu ata tohumu, yüzyıllardır devam eden ve bugüne kadar gelen bir tohum. Bunun devam ettirilmesi bizim açımızdan çok önemli. Türkiye'nin çok önemli değeri. Fark edilmesi ve herkes tarafından korunması gereken çok önemli bir değer. Bunu inşallah burada tava ciğerle adını duyurdu ama bütün ulusal marketlerle beraber de devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Diğer biberlerden farklı olarak tabii kimyasal hiç kullanılmıyor. Tamamen ata tohumu, yine hayvan gübresiyle besleniyor ve 2 defa hasat alınıyor. Dolayısıyla verimi de sınırlı. Meşakkati de ona göre daha fazla. Dolayısıyla kendisini kıymetli kılan da bu” diye konuştu.