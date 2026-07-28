Yeni hizmete açıldı: Ordu'nun en gözdesi oldu, ziyaretçi akını var

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Plajı kullanan vatandaşlar ise yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, "Bugün ilk kez geldik. Bu kadar güzel bir plaj ile karşılaşacağımızı düşünmüyorduk. Buraya geldiğimizde sanki Ege'ye gitmiş kadar olduk. Gerçekten mükemmel. İl dışından gelenlerimiz de var. Karadeniz sahillerinin Ege ve Akdeniz sahilleri gibi gelişmiş olmasını çok beğeniyoruz. Buraya ise bayıldık. Özellikle çocuklarımız çok mutlu. Belediyenin böyle bir hizmet vermesi çok güzel" ifadelerine yer verdiler.