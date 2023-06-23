Antalya'da 4 günlük Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçlarının 4 günlük bayram tatilinde toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacağı bildirildi.
23.06.2023 - 11:41 | | İHA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuzdaki 4 günlük Kurban Bayramı’nda vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.