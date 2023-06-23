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Antalya'da 4 günlük Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçlarının 4 günlük bayram tatilinde toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacağı bildirildi.

23.06.2023 - 11:41 | | İHA
Antalya'da 4 günlük Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuzdaki 4 günlük Kurban Bayramı’nda vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

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