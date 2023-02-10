Ä°TÃœ'den iklim bilimci DoÃ§. Dr. BarÄ±ÅŸ Ã–nol, 6 Åžubat'ta KahramanmaraÅŸ PazarcÄ±k ve Elbistan ilÃ§eleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremler sonrasÄ± Hatay Antakya'ya ait 2 uydu fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

DoÃ§. Dr. Ã–nol'un, Avrupa Uzay AjansÄ±'nÄ±n 'sentiel-hub.com' Ã¼zerinden sunduÄŸu uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden elde ettiÄŸi fotoÄŸraflarÄ±n ilki, deprem Ã¶ncesi 25 Ocak'a ait.

Ä°kinci fotoÄŸraf ise aynÄ± aÃ§Ä±dan ve deprem sonrasÄ± 9 Åžubat tarihli.

Bu fotoÄŸraflardan oluÅŸan simÃ¼lasyonda, depremle Antakya'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.