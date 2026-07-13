GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnnesinden istediğini alamadı: Evi baştan aşağı ateşe verdi
HaberlerGündem Haberleri Annesinden istediğini alamadı: Evi baştan aşağı ateşe verdi

Annesinden istediğini alamadı: Evi baştan aşağı ateşe verdi

13.07.2026 - 08:50Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Annesinden istediğini alamadı: Evi baştan aşağı ateşe verdi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde annesinden istediği parayı alamayan 20 yaşındaki genç evi ateşe verdi. Polis, kısa sürede yakaladı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Fatih Mahallesi 1765 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. İddiaya göre H.Ç., annesi S.Ç.'den para istedi. Annesinin para vermemesi üzerine çıkan tartışmada H.Ç., annesinin yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

 Annesinden istediğini alamadı: Evi baştan aşağı ateşe verdi

2 AYRI YAKALAMA KARARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde H.Ç.'nin 'Kundaklama', 'Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 2 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Güncel Haberler

Silivri'de alevler bir anda yayıldı: Hobi bahçelerine sıçradı
#Gündem

Silivri'de alevler bir anda yayıldı: Hobi bahçelerine sıçradı

Annesinden istediğini alamadı: Evi baştan aşağı ateşe verdi
#Gündem

Annesinden istediğini alamadı: Evi baştan aşağı ateşe verdi

Erzincan'da mesai başladı: 1 yıl beklenen 3 dakikada tükeniyor
#Gündem

Erzincan'da mesai başladı: 1 yıl beklenen 3 dakikada tükeniyor