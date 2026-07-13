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Silivri'de alevler bir anda yayıldı: Hobi bahçelerine sıçradı

13.07.2026 - 09:17Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Silivri'de alevler bir anda yayıldı: Hobi bahçelerine sıçradı

İstanbul'un Silivri ilçesinde çıkan yangın, kısa sürede yayılarak hobi bahçelerine sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki hobi bahçelerine sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Silivride alevler bir anda yayıldı: Hobi bahçelerine sıçradı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevredeki alanlara sıçraması önlendi. Yangında 2 hobi bahçesi kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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