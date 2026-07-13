11 yıl önce başladı: İnternette göründüğü gibi değil dedi, 1,5 dönümde aradığını buldu

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Emine Daşgın, "İnsanların gelip bu güzelliği görmesini istiyoruz. Kütahya'nın böyle doğal güzelliklerinin keşfedilmesini arzu ediyoruz. Bahçemizi ziyaret eden misafirlerimizden hiçbir ücret almıyoruz. Çayımız da kahvemiz de her zaman ikramımız. Kütahyalılar başta olmak üzere çevre illerden gelen herkesi bahçemize bekliyoruz. İnsanların burada vakit geçirmesi, fotoğraf çekmesi, doğayla iç içe olması bizi mutlu ediyor" dedi. İsmail Daşgın, "Emekli olduktan sonra boş vakit geçirmek istemedik. Hem doğayla iç içe olacağımız hem de üreteceğimiz bir uğraş arıyorduk. Lavanta fikri böyle ortaya çıktı. Toprakla uğraşmak insana huzur veriyor. Gelen misafirlerle ilgilenmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim için en önemli şey üretmeye devam etmek ve boş durmamak" diye konuştu.