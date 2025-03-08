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Ankara'da zehir operasyonu: 19 tüp kobra zehri ele geçirildi

08.03.2025 - 16:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ankara'da zehir operasyonu: 19 tüp kobra zehri ele geçirildi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 6 milyon lira değere sahip 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Yılan zehrini kanuna aykırı yöntemlerle temin eden ve satma arayışında olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bulundurulması, üretilmesi veya satışı izne bağlı maddeler arasında olan yılan zehrini kanuna aykırı yöntemlerle temin eden ve satma arayışında olan 2 şüpheliyi tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Beypazarı'nda durdurulan şüphelilerin aracından piyasa değeri 6 milyon lira olan 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

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