Ankara'da zehir operasyonu: 19 tüp kobra zehri ele geçirildi
08.03.2025 - 16:05Güncellenme Tarihi:
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 6 milyon lira değere sahip 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Yılan zehrini kanuna aykırı yöntemlerle temin eden ve satma arayışında olan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bulundurulması, üretilmesi veya satışı izne bağlı maddeler arasında olan yılan zehrini kanuna aykırı yöntemlerle temin eden ve satma arayışında olan 2 şüpheliyi tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından Beypazarı'nda durdurulan şüphelilerin aracından piyasa değeri 6 milyon lira olan 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.