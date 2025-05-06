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GündemAnkara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti
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Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti

06.05.2025 - 18:11Güncellenme Tarihi:
Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Öte yandan ziyaretten de ilk fotoğraf geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Ankarada sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Ankarada sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti

Öte yandan Bahçeli, görüşme öncesi konutunun önünde bekleyen basın mensupları ve görevli polislerle de bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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