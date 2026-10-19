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Unutulmaya yüz tutmuştu, kadınların elinde hayat buldu: Kemaliye’den geleceğe taşınıyor!

19.10.2026 - 08:21Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Unutulmaya yüz tutmuştu, kadınların elinde hayat buldu: Kemaliye’den geleceğe taşınıyor!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde geçmişi uzun yıllara dayanan Gazenne kumaşı dokumacılığı, kadınların girişimleri ve yürütülen çalışmalarla gelecek nesillere aktarılıyor.

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1960'lı yıllardan sonra unutulmaya yüz tutan geleneksel dokuma kültürü, 2010 yılında Kemiyeli kadınların bir araya gelerek kurduğu dernekle yeniden canlandırıldı.

Kemaliye'nin kültürel mirasları arasında yer alan Gazenne kumaşı, geleneksel yöntemlerle hazırlanan dokusu ve desenleriyle bölgenin geçmişini günümüze taşıyor.

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Kadınların el emeğiyle yaşatılan dokuma geleneğinin korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar ve projeler yürütülüyor.
Gazenne kumaşının 2023 yılında coğrafi işaretle tescillenmesiyle ürünün yöreyle özdeşleşen kimliği de güvence altına alındı.

Kemaliyeli kadınlar, geleneksel dokumacılık kültürünü yaşatarak Gazenne kumaşını gelecek kuşaklara aktarmayı ve ilçenin kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

 

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