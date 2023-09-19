GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ankara’da sanayi sitesinde fabrika yangını çıktı
ABONE OL

Ankara’da sanayi sitesinde fabrika yangını çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

19.09.2023 - 12:00 | | Murat BEKMEZCİ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Ankara’da sanayi sitesinde fabrika yangını çıktı

GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'nde bulunan 2 katlı sünger fabrikasına, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, fabrika önünde park halindeki minibüse de sıçradı. Yükselen dumanlar, şehrin pek çok yerinden görülürken, ilk belirlemelere göre 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

Ankara’da sanayi sitesinde fabrika yangını çıktı

GÜNCEL HABERLER

Emine Erdoğan: Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak

Emine Erdoğan: Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak

Karabağ'da peş peşe patlamalar! Azerbaycan Savunma Bakanlığı terörle mücadele operasyonları başlatıldığını duyurdu

Karabağ'da peş peşe patlamalar! Azerbaycan Savunma Bakanlığı terörle mücadele operasyonları başlatıldığını duyurdu

Ankara’da sanayi sitesinde fabrika yangını çıktı

Ankara’da sanayi sitesinde fabrika yangını çıktı