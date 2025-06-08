Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.
Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.