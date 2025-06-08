GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara'da orman yangını
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da orman yangını

Ankara'da orman yangını

08.06.2025 - 15:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.

Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Güncel Haberler

    Mardin'de ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı
    #Gündem

    Mardin'de ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı

    İstanbul'da plajlar doldu taştı! Menekşe ve Caddebostan'da yer kalmadı
    #Gündem

    İstanbul'da plajlar doldu taştı! Menekşe ve Caddebostan'da yer kalmadı

    Kalp krizi geçiren polis memuru Yusuf Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı
    #Gündem

    Kalp krizi geçiren polis memuru Yusuf Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı