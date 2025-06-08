Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.

Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.