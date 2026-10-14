Bulgaristan'dan getirip Çanakkale'deki arazisine dikti! İlk hasadı Fransa'da kapış kapış satıldı

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Sarı, ailesinin uzun yıllardır tarımla uğraştığını, kendisinin de bu üretim geleneğine farklı bir ürün eklemek istediğini söyledi.Bölgenin su kaynaklarının sınırlı olmasının lavanta tercihinde etkili olduğunu belirten Sarı, yetiştirdikleri bitkiyi ham madde olarak satmak yerine farklı ürünlere dönüştürerek tüketiciye ulaştırmaya yöneldiklerini ifade etti.Sarı, Demirtepe köyündeki kadınlarla çalıştıklarını dile getirdi. Üretimin ekonomik katkısının bölgede kalmasını önemsediklerini vurgulayan Sarı, "Bölgeye bir katkımız olsun istiyoruz. Bu katma değerli ürünün katma değeri de bölgede kalsın." dedi. Sarı, Çanakkale'de lavanta yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaştığını, kendilerinin ise daha butik ve kontrollü üretimi tercih ettiğini kaydetti.