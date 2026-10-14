Karadeniz'in tarihi adasında sona yaklaşıldı: Turizme kazandırılacak
Ordu’nun Ünye ilçesinde, tarihi kilise kalıntılarıyla dikkat çeken Ayanikola Adası’nda restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların tamamlanmasıyla adanın turizme kazandırılarak vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.
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Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı KUDEB birimi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında kilise kalıntısı ve çevresindeki duvarlar sağlamlaştırılarak derz uygulamaları yapıldı. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan proje doğrultusunda kilise kalıntısının çevresinde ahşap basamaklardan oluşan gezi alanı oluşturulurken, adanın karşısındaki kıyıya da adayı gören ahşap platform yapıldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, adaya ulaşım için planlanan köprü projesinin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değiştirildiğini belirtti. Gerekli onayların alınmasının ardından köprü yerine taş yürüme alanı yapılacağını ifade eden Güler, "Çalışmaların tamamlanmasıyla burayı hem turizme kazandıracak hem de halkımızın hizmetine sunacağız. Ordu’muz, bölgemiz güzel bir tesise kavuşmuş olacak" dedi.
Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarla Ayanikola Adası’nın tarihi dokusunun korunması, yeniden işlev kazanması ve Ünye’nin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.