Karadeniz'in tarihi adasında sona yaklaşıldı: Turizme kazandırılacak

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Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, adaya ulaşım için planlanan köprü projesinin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değiştirildiğini belirtti. Gerekli onayların alınmasının ardından köprü yerine taş yürüme alanı yapılacağını ifade eden Güler, "Çalışmaların tamamlanmasıyla burayı hem turizme kazandıracak hem de halkımızın hizmetine sunacağız. Ordu’muz, bölgemiz güzel bir tesise kavuşmuş olacak" dedi.