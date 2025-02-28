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Ankara'da Jandarma'dan kritik operasyon: 3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı yapan şüpheli gözaltında

28.02.2025 - 13:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)

Ankara'da Jandarma'dan kritik operasyon: 3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı yapan şüpheli gözaltında

Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği suikast silahlarını satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği X-ray cihazları tarafından tespit edilemeyen tabancaları satma arayışında olan şüpheliyi tespit etti.

Ankarada Jandarmadan kritik operasyon: 3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı yapan şüpheli gözaltında

Teknik ve fiziki çalışmalarla adresi belirlenen şüpheli B.U., Yenimahalle ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Ankarada Jandarmadan kritik operasyon: 3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı yapan şüpheli gözaltında

Evde yapılan aramada, 8 adet 22 kalibre ibareli 3 boyutlu yazıcı ile yapılmış 'Harlot 22' model tabanca, 8 tabanca şarjörü, 9 tabanca yayı, 22 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 90 adet 22 kalibre çapı ve menşei belli olmayan tabanca fişeği, 3 boyutlu yazıcı ve tabanca modeli çizimlerinin yüklü olduğu hafıza kartı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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