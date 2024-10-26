Ankara'da inşaat alanında top mermisi bulundu

Sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki iş merkezi inşaatı alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı kazısında tarihi top mermisi bulundu. Çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alıp inceleme yaptı. Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, inşaat sahasında da çalışma yaptı.

Top mermisi daha sonra alandan güvenli şekilde alınıp, incelenmek üzere götürüldü.