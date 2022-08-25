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Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara’da silahlı terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen ve geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

25.08.2022 - 09:12 | | İHA
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olan 15 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 13’ünü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyette oldukları öğrenilirken, firari 2 şahsı yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

 

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