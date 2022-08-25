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GündemBakan Akar: Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır
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Bakan Akar: Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır” dedi.

25.08.2022 - 00:55 | | İHA
Bakan Akar: Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya Akşehir’de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Akar, “Terör örgütünün çöküş hâlinde olduğunu bizzat kendileri söylüyor. Daha dün El Bab'da 13 Suriyeli kardeşimizi katlettiler. Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır. Sonların geldiğini biliyorlar” ifadelerini kullandı.

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