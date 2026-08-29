İyilik olsun diye araç yıkıyor: Yaşlı bir adamın sorduğu soru hayatını değiştirdi

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Türkiye'de mobil oto yıkama sistemini yaklaşık 2 yıl önce ilk kez kendisinin getirdiğini belirten Tuğrul Deligöz, yaklaşık 2 ay önce ise farklı bir serüvene başladığını anlattı. Bir gün araç yıkamak için gittikleri sırada yaşlı bir vatandaşın yanlarına gelerek "Benim arabamı da yıkar mısınız?" demesi üzerine ücretsiz araç yıkama fikrinin ortaya çıktığını belirten Deligöz, bu olayın ardından sokakta kirli gördüğü araçları sahiplerine haber vermeden temizlemeye başladı.Özellikle kirli araçları tercih ettiğini ifade eden Deligöz, araçların marka, model veya segmentinin kendileri için önemli olmadığını söyledi. Deligöz, aracın temizlenmeden önceki haliyle sonraki halinin arasındaki farkın daha belirgin olması için kirli araçları seçtiklerini belirtti."Modeli, segmenti, lüks olması hiç önemli değil. Genelde kirli olmasına özen gösteriyoruz. Kirli olursa temizlendiği hali görmek daha güzel oluyor. Yaptığımızı göstermek amacıyla videolarını çekiyoruz" diyen Deligöz, araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmediklerini ifade etti.