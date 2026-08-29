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Muğla’da 8 ilçe için fırtına alarmı! Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı

29.08.2026 - 11:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, kentin iç kesimleri başta olmak üzere 8 ilçede rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor.

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1Muğla’da 8 ilçe için fırtına alarmı! Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 29 Temmuz (Bugün) Muğla’nın iç kesimleri dahil 8 ilçe için fırtına uyarısı yaptı.

2Muğla’da 8 ilçe için fırtına alarmı! Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre: yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Muğla’nın iç kesimlerinde (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

3Muğla’da 8 ilçe için fırtına alarmı! Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı

Meteoroloji yetkilileri fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.