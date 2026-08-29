Muğla’da 8 ilçe için fırtına alarmı! Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı
29.08.2026 - 11:22Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, kentin iç kesimleri başta olmak üzere 8 ilçede rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor.
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 29 Temmuz (Bugün) Muğla’nın iç kesimleri dahil 8 ilçe için fırtına uyarısı yaptı.
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Yapılan son değerlendirmelere göre: yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Muğla’nın iç kesimlerinde (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Meteoroloji yetkilileri fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.