Ankara'da bombalı saldırı girişimi! Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak hain terör saldırısı girişimi bulunulmuştur. Onlar araçtan iner inmez, onlara karşılık verilmiş, biri kendini patlatmış, diğeri vurularak etkisiz hale getirilmiştir.

Kahraman polisimi kutluyorum, Erkan'ım ve Alim Reis'in, buradaki diğer arkadaşlarımı kutluyorum. Erkan'ım Alim reisim gerekli tedavileri devam ediyor. Birazdan yanlarına giderek ziyaret edeceğim.

Terör örgütlerinin hepsiyle azimle, kararlılıkla devam ediyor. Artık Türkiye Yüzyılı'ndan terörün en ufak olmadığı bir yüzyıl için gayret gösteriyoruz.

Bütün dairelerimiz, bu olayın başlangıç yerinden olay anına kadar tüm çalışmaları yapıyorlar. Detayları öğrendiğimizde sizlere gerekli açıklamaları yapacağız.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

2 TERÖRİST BOMBALI SALDIRI EYLEMİNDE BULUNDU

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.

"POLİSLERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Bakan Yerlikaya, terör saldırısı girişiminde yaralanan polislerin sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir.

Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir

VETERİNERİ ÖLDÜRÜP ARABAYI GASP ETMİŞLER

Ankara'da sabah saatlerinde terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de bir veterineri öldürerek aracını gasp ettikleri ortaya çıktı. Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan veteriner M.B.ye ait olduğu, M.B.'nin gece saatlerinde yakın mesafeden ensesinden silahla vurularak öldürülüp aracının gasp edildiği öğrenildi.

NİZAMİYE GİRİŞİNDE ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

Teröristler saldırıyı 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla gerçekleştirdi. Araçla Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına gelen teröristlerden birisi araçtan inip uzun namlulu silahla nöbetçi polislere ateş ederek nizamiyeye doğru ilerledi. Polislerin karşılık verdiği terörist, nizamiye girişinde üzerindeki bombayı patlattı.

Bu sırada sürücü koltuğunda oturan terörist de uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Terörist, nizamiyede görevli polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin saldırı anı kameraya yansıdı. Görüntüde teröristlerin araçla gelişi, saldırı anı ile bombayı patlatma anı yer aldı.

TERÖRİSTİN ÜZERİNDEKİ BOMBA İMHA EDİLDİ

Polisler tarafından etkisiz hale getirilen diğer teröristin üzerinde de bomba tespit edildi. Bombayı patlatamadan etkisiz hale getirilen teröristin çevresinde emniyet tedbiri alındı. Ardından bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Teröristin üzerindeki bomba kontrollü şekilde çıkarıldı. Bomba, çevre emniyetinin alınması ardından bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.

ŞÜPHELİ PAKETLER PATLATILDI

Öte yandan saldırının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark çevresinde şüpheli paketler belirlendi. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından şüpheli paketler bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli paketlerin patlatılması öncesinde uyarı mesajı yayımlanarak, "Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

MECLİS'E GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Kızılay'daki Terör saldırısı girişiminin ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Meclis’e giriş çıkışlar da güvenlik önlemiyle geçici olarak durduruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, 'Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.