Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Seçmenin iradesine sahip çıkacağız ve saygı duyacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Kocatepe İlkokulu'nda, eşi ve kızları ile birlikte oy kullandı.

Altınok," Demokrasinin güzelliği vatandaşın kendisini yönetecekleri seçmesidir. Bugün de olgunlukla vatandaşlarımız oylarını kullanacaktır. Seçmenin iradesine sahip çıkacağız ve saygı duyacağız. Devletimizin başkentine, Ankaramıza seçimler hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz ve Türkiye olsun.