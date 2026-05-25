Amasya’da şiddetli yağmur yolları dereye çevirdi
25.05.2026 - 00:56
Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Karaşar köyünde etkili olan şiddetli yağmurda yollar adeta dereye döndü.
Göynücek ilçesine bağlı Karaşar köyünde etkili olan şiddetli yağmurda yollar su ile kaplandı. Köyün içi adeta dereye dönerken, otlatmadan dönen büyükbaş hayvanlar suların içinde ilerlemekte güçlük çekti.
Yaklaşık 30 dakika süren yağmurun ardından oluşan sel, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.