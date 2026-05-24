GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı
HaberlerGündem Haberleri Bulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı

Bulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı

24.05.2026 - 23:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GİRESUN (İHA)

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle risk altında bulunan 11 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, mahalle yolu ise ulaşıma kapatıldı.

1

Edinilen bilgilere göre, Kovanlık beldesi Değirmenyanı Mahallesi'nde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

2Bulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı

Bölgede toprak kaymasının yaşanmasının ardından AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

3Bulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı

Heyelan tehdidi altında bulunan 11 hanede yaşayan yaklaşık 50 kişi güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi. Risk taşıyan mahalle yolu ise tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

4Bulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı

Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, bölgede incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, aşırı yağışların heyelana neden olduğunu belirtti.

5Bulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı

Başkan Kalıntaş, "Son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle toprak suya doydu ve Değirmenyanı Mahallemizde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 11 evimiz, ahırlar ve grup yolumuz risk altında kaldı.

6Bulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı

AFAD İl Müdürlüğümüz ve jandarma ekiplerimizle birlikte güvenlik amacıyla 11 hanemizi tahliye ettik. Yolumuzu açtık ancak şu an trafiğe kapalı durumda. Milletvekilimiz Ali Temür de bölgede incelemelerde bulundu.

7Bulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı

İçişleri Bakanımıza durum iletildi. Giresun Valiliğimiz, Bulancak Kaymakamlığımız ve tüm kurumlarımız süreci yakından takip ediyor. İnşallah kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

8Bulancak'ta heyelan tehlikesi! Risk altındaki evler boşaltıldı yollar kapatıldı

Bölgede heyelan riskine karşı inceleme ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.