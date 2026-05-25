Bayram tatili yolunda otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

25.05.2026 - 00:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu'da lastiğinin patlaması neticesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük kara yolu Kırışoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Sinop’un Durağan ilçesine giden Arif T. idaresindeki 34 KT 4723 plakalı Opel marka otomobil, aracın lastiğinin yarılması neticesinde yoldan çıktı.

İlk olarak yamaca çarpan otomobil, savrularak şarampolde takla attı. Kazada sürücü ile eşi Sevil T., çocukları O.T. (10) ve H.T. (12) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

