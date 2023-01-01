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Amasya'da savcı evinde ölü bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görevli savcı Cihad Atabaş (30), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Atabaş'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, hastalığına bağlı olduğu belirtilip, şüpheli bir durumun olmadığı belirtildi.

01.01.2023 - 16:45 | | DHA
Amasya'da savcı evinde ölü bulundu

İlçede görevli savcı Cihad Atabaş'a ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle birlikte meslektaşının tek başına yaşadığı evine gitti. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, savcı Atabaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atabaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

'ŞÜPHELİ DURUM YOK'

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca savcı Cihad Atabaş'ın ölümüne ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Savcı Atabaş'ın hasta olduğu belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir" denildi. Savcı Atabaş'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Amasyada savcı evinde ölü bulundu

BAKAN BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, sosyal medyadan taziye mesajı paylaşarak, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.

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