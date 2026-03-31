Amasya Türkiye'nin kırmızı et üssü olmaya hazırlanıyor! Yüzde 80 hibe desteğiyle dev yatırım: Binlerce kişiye istihdam sağlayacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nın gıda arz güvenliğinde kilit rol oynayacak Amasya Suluova Besi Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinin detaylarını açıkladı. 200 milyon liralık altyapı yatırımı ve %80 gibi devasa bir hibe desteğiyle güçlendirilen proje, 152,5 hektarlık alanda tam entegre modern üretim sistemine geçti. Yıllık 15 bin 650 büyükbaş hayvan kapasitesiyle kırmızı et üretimine dev katkı sunan merkez, aynı zamanda 1500 kişiye iş kapısı açarak bölgesel kalkınmanın fitilini ateşledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya Suluova Besi Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) 15 bin 650 büyükbaş kapasitesiyle kırmızı et üretimine katkı sağlamasının yanında 1500 kişi için istihdam oluşturduğunu da bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.
Türkiye Yüzyılı'nın modern hayvancılık üssü olan Amasya Suluova Besi OTB'nin 200 milyon lira altyapı yatırımı ve yüzde 80 hibeyle güçlendirildiğine işaret eden Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"152,5 hektar alanda tam entegre modern üretim sistemi ve 15 bin 650 büyükbaş kapasitesiyle kırmızı et üretimine katkı, 1500 kişiye istihdamla güçlü bölgesel kalkınma sağlıyoruz. Modern hayvancılık teknikleri ve yüksek verimlilik odaklı bu projeyle, ülkemizin gıda arz güvenliğini pekiştirmeye ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz."