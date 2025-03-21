Ali Nuhoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arasında olduğu 106 şüpheliye yönelik gerçekleştirdiği terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 40 milyon TL ile kaçarken yakalanan iş insanı Ali Nuhoğlu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. İş İnsanı Ali Nuhoğlu’na emniyette verdiği ifadesinde ilk olarak Ekrem İmamoğlu’nu tanıyıp tanımadığı soruldu.

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“İHALELERİ HAKETTİĞİMİZ İÇİN ALDIK”

Nuhoğlu ise, “Ekrem İmamoğlu’nu şahsen tanırım. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur. Ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır” dedi.

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İMAMOĞLU’NA DEVREDİLEN VİLLALAR SORULDU

Gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devrettiği iddia edilen Nuhoğlu’na bu iddialar da soruldu. Nuhoğlu bu sorulara şu şekilde cevap verdi: Ben bu villaları o dönemde yaklaşık 4 milyon dolara mal etmiştim. Bu villalarda ben ve ailem oturacaktık. Ancak Amerika’da bulunan kişi villasını satmadığı için parsel bazlı imar haklarımızı kullanamadığımız için bu planı gerçekleştiremedik. Bu nedenle bu parselleri İmamoğlu İnşaat firmasına satmak için şirketin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile görüştük ve İmamoğlu İnşaatı bahse konu villaların arkasındaki arsaya yeni bir villa yaptılar. Bundan dolayı şirketime ait villalar kendi villalarının önünü kapattığı için talep ettiler. Bana da 15 milyon TL nakit, Beylikdüzü tarafında 1 villa ve kur farkından dolayı 87 Milyon TL ödenecek şekilde sözleşme yaptık. Bu 87 milyon TL sözleşmenin tarihinin kur farkı ödemesiydi. Ancak bunu ödeyemedikleri için daha sonra arabuluculuk sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme tarihinde kur farkı yaklaşık 100 milyon TL’ye çıkmıştı. Yani ben Güllüce Tarımı 15 milyon TL’ye devretmedim.”

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HESAP HAREKETLERİNİ BORÇ OLARAK AÇIKLADI

Ali Nuhoğlu’na ifadesinde yeğeni Kaan Nuhoğlu’nun İSTCON isimli firmasıyla ilgili sorular da soruldu. Soruda, KİPTAŞ’ın 2024 yılında ihaleye çıktığı ve ihale sonucunda İSTCON ile 2 milyon 100 bin lira bedelle sözleşme imzalandığı hatırlatıldı. KİPTAŞ’ın İSTCON isimli şirkete avans ödemesi olarak 199 milyon 500 bin yatırdığı ancak bu paranın bir kısmının Ali Nuhoğlu’na ait Trend A.Ş’ye gönderildiği sonrasında paranın vekaletle nakit olarak çekildiği belirtildi. Tüm bu bilgilerin hatırlatıldığı Nuhoğlu’na, “Sizin ihaleye girmemenize rağmen ihalenin ilk avansları neden size gelmiştir?” diye soruldu.

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Nuhoğlu ise, “İSTCON firmasının benim firmama gönderdiği 66 milyon liralık para KİPTAŞ’ın İSTCON’a göndermiş olduğu paranın ödemesi değil, İSTCON firması ile aramda olan borç alacak ilişkisinden kaynaklıdır” dedi. Nuhoğlu’na şirketinin ihalelere girmediği halde firmasına ödenen paralar tek tek soruldu. Nuhoğlu bu soruların hepsini, “Borçtu” şeklinde açıkladı.

EMNİYETİN HAZIRLADIĞI ŞEMA DA DOSYAYA GİRDİ

Emniyetin hazırladığı bir şema da Ali Nuhoğlu’na gösterilerek, “Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız” diye soruldu. Nuhoğlu’nun cevabı ise, “İmamoğlu İnşaat’ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur” dedi.

MASAK’ın hazırladığı rapordaki şüpheli bulunan hesap hareketleri de Nuhoğlu’na soruldu. Nuhoğlu, “Hesap hareketleri ve ihale süreçlerinde ödenen paralar 35 yıllık ticaret hayatımda yapmış olduğum yasal işlemlerdir. Hiçbirinde usulsüzlük yoktur” dedi.

“OFİSİMDE BULUNAN PARALARI POLİSE BEN GÖSTERDİM”

Ali Nuhoğlu hakkında çıkan, “Kaçmak üzereyken yakalandı” haberlerine de ifadesinde açıklık getirdi. Ofisinde bulunan paraları polise kendisinin gösterdiğini söyleyen Nuhoğlu, “Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim. Bu paralar şirketlerimin ticari faaliyetleri neticesinde kazanılan paralardır” dedi. Aramalar sırasında bulunan yüklü miktar paranın kaynağı sorulan Nuhoğlu, “Günlük nakit ödemeler ile alakalı kasamızda her zaman nakit bulunur” dedi.