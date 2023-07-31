Akdeniz'de dev uyuşturucu operasyonu! Türk polisi uyardı İtalya polisi harekete geçti

Palau bayraklı Plutus isimli kuru yük gemisini Türk polisi takibe alarak İtalya'da önemli bir operasyonun gerçekleşmesini sağladı. Dev operasyona ilişkin detaylarıCNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında anlattı.

Uludağ'ın operasyona ilişkin anlattıkları şu şekilde oldu:

İtalya polisinin rekor bir operasyonu bu. Ali Yerlikaya'nın kontrol ve denetiminde yapılan operasyondu. Türk narkotik birimleri 2022 yılında bu Palau bandralı kuru yük gemisi, 142 metre uzunluğundaki devasa gemi Türk sularına girdiğinde Türk polisi bu geminin şüpheli olduğunu tespit edip operasyon düzenliyor. Gemide uyuşturucu taşındığına dair ciddi istihbari bilgiler alıyor.

ZULALARI GEMİDEKİ GİZLİ NOKTALARDA TAŞIYORLARDI

Yapılan çalışmalarda bu gemi ile uyuşturucu taşındığı belirleniyor. Gizli yerlerde uyuşturucu taşındığı ancak henüz yükleme yapılmadığını tespit ediyor. Böyle olunca gemi bırakılıyor ama Türk Narkotik birimleri geminin peşini bırakmıyor. Aynı geminin 2023 yılında da bu geminin Atlas Okyanusu'nda şüpheli hareketleri tespit ediliyor. Ve gemi yeniden Türk polisi tarafından izlemeye alınıyor.

Kanarya Adaları'ndan yola çıkıp Cebelitarık Boğazı'ndan geçiyor ve bizim Türk birimleri uyuşturucu taşındığı bilgisini alarak bu bilgiyi uluslararası polis birimlerine bildiriyor. Geminin Sicilya açıklarına geldiğini tespit ediyor.

Türk polisi, Sicilya açıklarında geminin yanına bir balıkçı teknesinin yanaştığını ve bir şeyler indirdiğini tespit edince hemen uyuşturucu ile mücadele birimlerimiz İtalya polisini haberdar ediyor. Böylelikle o gemiye Operasyon düzenlenmesini sağlanıyor.

İTALYA POLİSİNİN REKOR OPERASYONU

Bu tür Uyuşturucu operasyonlar uzmanlık bilgileri gerektirir. 5.3 tonluk bu uyuşturucular o gemiden çıkıyor. Çok büyük bir rakam. İtalyan emniyetinin şimdiye kadarki en büyük yakalaması. Bizim ekiplerimiz rekor uyuşturucu baskınını sağlamış oluyor. Milyarları aşan bir değerden bahsediliyor maddi değer olarak