Devlet arazisini satıp 16 milyonluk vurgun yapan Sülün Osman Çetesi çökertildi!

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ dolandırıcılık çetesine yapılan operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

Bir dönem İstanbul’un meşhur bir dolandırıcısı vardı, Kemal Sunal filmlerine de konu olmuştu. Sülün Osman’ın tekniğini uyguluyorlar. Sülün Osman, Galata Kulesi’ni saf vatandaşlara satıyordu. Kamuya ait ürünleri satacağını iddia ederek dolandırıcılık yapıyordu. Bu çete de bir benzerini sergilemiş. Bu çete ilk önce kurbanlarını belirliyor daha sonra da onların gözlerini boyamak için adeta bir tiyatro oyunu sergiliyor. Çete üyesinin altına lük araç ayarlıyorlar avukatımız diyorlar. Devlete ait önemli arazileri Ankara’daki bağlantıları ile sana ucuz yolla satacağız diyor.

16 MİLYONLUK VURGUN

Devlete ait kamu arazilerini dolandırdıkları kişiye satıyorlar. Tapu dairesine gidiyorlar, 1 milyon, 2 milyon yolla derken mağdurun cebindeki paraları alıyorlar. Bu şekilde 16 milyonluk vurgun yapıyorlar.

LÜKS ARAÇLARI ÜNLÜ İSİMLERE KİRALAMIŞLAR

Çete üyeleri elde ettikleri para ile araç kiralama şirketi kuruyorlar. Lüks araçları ünlü isimlere de kiraladıkları öğrenildi. 8 çete üyesi tutuklanarak cezaevine yollandı.