Eski güzellik kraliçesinin kiralık katil planı şok etti! Flaş yasak aşk detayı

36 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Lindsay Shiver, kendisine boşanma davası açan kocasına suikast düzenleme girişiminden tutuklandı. Korkunç plan Bahamalar polisi tarafından tesadüfen fark edilip önlendi.

Posta'nın haberine göre; Mahkeme belgelerine göre ABD, Georgia'da yaşayan Lindsay, yerel bir adam olan Terrance Bethel'e aşık olduktan sonra kocası Robert Shiver ile ayrılık aşamasına girdi.

Bir sigorta yöneticisi ve eski Auburn Üniversitesi futbolcusu olan Robert, yasak aşkı keşfetti ve Lindsay'e boşanma davası açtı. Bu kararı kaldıramayan Lindsay'in eşini öldürmesi için bir tetikçiye para ödediği ortaya çıktı.

POLİS BAŞKA DAVAYI SORUŞTURURKEN ÖĞRENDİ

Bahamalar polisi ise bu planıi daha farklı bir davayı araştırırken rastgele öğrendi.

Temmuz ayı başlarında, delil toplamak için Great Guana Cay'deki yerel bir barda hırsızlık yapan şüphelinin telefonunu inceleyen polisler, iddia edilen kiralık katil planını ayrıntılarıyla anlatan mesajları gördü.

Mesajların keşfedilmesi, suikast planının uygulamaya konulmadan önce durdurulmasını sağladı.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Lindsay ve sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Bethel, kiralık katil Faron Newbold ile birlikte tutuklandı. Üç zanlı şu anda Bahamalar'ın başkenti Nassau'da gözaltında tutuluyor. Zanlılar 5 Ekim'de ikinci mahkemelerine çıkacak.

Bir kaynak, üç çocuğu olan Robert ve Lindsay'in Bahamalar'da bir evi olduğunu söyledi.

Lindsay, Robert ile ilk kez 2007'de Auburn Üniversitesi'nde fitness dersinde tanıştı.

Lindsay'in Instagram hesabındaki bir paylaşımda "Bizi bir araya getiren 13 yıl önceki fitness dersi ve o zamandan beri yarattığımız tüm sevgi, kahkaha ve hayat için çok minnettarım! Seni seviyorum bebeğim" yazıyordu.