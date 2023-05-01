AK Parti'nin İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacak

2023 seçimleri için saha çalışmalarını sürdürdüğü belirten AK Parti İstanbul teşkilatı; 'Yüz Yüze 100 Gün', 'İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer’, ‘Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma’, ‘Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri’ ve ilçelerdeki toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını ‘Yüzyılın Mitingi’ ile taçlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.