AK Partili Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Le Pen'e yolsuzluk soruşturması sonrası verilen 5 yıllık seçim yasağını değerlendirdi.

"Konumuz Fransa olduğu için Fransa üzerinden gidelim. Siyaset cezası ve hapis cezası geldi. Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli." diyen AK Parti Sözcüsü, "Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu" ifadelerini kullandı.

"BU KUŞKUSUZ ÇİFTE STANDARTTIR"

A Haber'de konuşan Çelik, Macron'un İmamoğlu'na yolsuzluk operasyonu hakkında açıklamalarına da değinen Ömer Çelik "Macron açısında çelişki şudur Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" dedi.

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İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası açıklamalarına tepki gösteren Çelik, 'Özgür Özel'in konuşmaları Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı.' şeklinde konuştu.

İSRAİLLİ BAKANIN AÇIKLAMALARI

İsrailli bakan Sarr'ın skandal açıklamalarına da değinen Çelik, "Katliam şebekesini en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan 5 dakika sonra bunlar tepki verme gereği hissediyor. İsrail'de bir soykırım şebekesi var" dedi.