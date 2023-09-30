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AK Partili Çelik: Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Yunus Emre Enstitüsü'müzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sn Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz" mesajını paylaştı.

30.09.2023 - 14:51 |
AK Partili Çelik: Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz

İşte Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Yunus Emre Enstitüsü'müzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sn Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz.

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Saldırgan yalan şebekesi hakikatlerin duyulmasını engelleyemez.

Yaşanan hadise, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı çirkin bir müdahale girişimi olduğu gibi bu grupların saldırganlık dışında kendilerini ifade edecek bir yetenekleri olmadığını da göstermektedir.

Her türlü provokasyona karşılık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmayı, Kafkaslarda barış ve istikrara bağlı kalmayı sürdüreceğiz.

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