AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızın kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun anlamayacağı boyuttadır

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş.

Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu, hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir. Bu noktada G20 Zirvesi ve uluslararası gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalar en temel dış politika gelişmeleri hakkında hiç bilgisi olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Erdoğan küresel güçlere boyun eğmiştir' dediğini kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun asla anlamayacağı bir boyuttadır. Zaten küresel sistemin bütün aktörleri Cumhurbaşkanımızın kararlı ve vizyoner bir dış politika çizgisi izlediğini yakinen bildiği gibi dostlarımız bu duruşuna saygı duyduklarını da açıkça ifade etmektedirler. Kılıçdaroğlu'nun Türkiyesiz masa kurulduğunu söylemesi ise masa denilince sadece 7'li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır. Cumhurbaşkanımız ise küresel ve bölgesel olaylarda, 'Türkiyesiz masa kurulamaz' dediğinde bunu defalarca ispat etmiştir" açıklamasında bulundu.