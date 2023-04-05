AK Parti'den Meral Akşener'e sert tepki: Son yılların en niteliksiz konuşmasını yaptı

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bizlere iletilen her konuyu yakından takip ediyoruz. Devlet görevlilerimiz sahayı sık sık ziyaret ediyor.

Mescidi Aksa'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Haremi Şeref'in statüsü, hukuku hakkında herkesin son derece saygılı olunmalı. Müslümanlar kıble mescidine sığındı, aşırı şiddet uygulanarak tutuklandılar. Mescidi Aksa ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir.

İsrail'in bu tutumu bölgedeki tansiyonu yükselten tutumdur. Olumsuz sonuçlar doğurmasından kaygı duyuyoruz.

Dün önemli bir gelişme yaşandı. Finlandiya, NATO karargahında bayrak çekilme töreni ile NATO'nun 31. üyesi olarak NATO'nun üyesi oldu.

Bütün bu süre boyunca Cumhurbaşkanımızın koyduğu ilkeler ve prensiplerin bu katılım sürecine dönük koyduğu yöntemin ne kadar tutarlı olduğu ortaya kondu.

Bu vesile ile Finlandiya'yı tebrik ediyoruz. Aynı süreç isveç için de ilerleyecektir ancak terörle ilgili taahhütlerini yerine getirmelidir. Olmadığı takdirde Türkiye üyeliğine onay vermeyecektir.

Bütün siyasi partiler tezlerini ortaya koyabilirler. Milletimiz kararını verir ve karar çıkınca saygı duyulur. Akşener'in kullandığı bazı tabirler son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu da tebrik etmiş ve bu niteliksizliğe çifte destek olmuş Bakalım diğer üyeler de destek gösterecek mi? Destek vurgusunun yapıldığı bölüm kürsüye kurşunların dizildiği tablo. Şöyle bir ifade kullanıyor, 21 yıldır ülkeyi yönetiyor henüz devlet adamı olamadı diyor. Devlet görevlisi olduğu kısıtlı dönemde milletin örfünün üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını uygulamaktır. Ortaya koyduğu en büyük icraat budur.

Cumhurbaşkanımız ise bütün dünyanın kabul ettiği şekilde Türkiye'yi dirayetle yönetmektedir. Bütün milletimiz şahittir.

Akşener'in kısa süre yaptığı hizmetle ilgili yüzleşmeye girmesi en doğrusudur.

Demokratik şekilde eleştiri doğrudur ama devlet adamı olduğunu tespit etme noktasında bu eleştirileri getirenlerin elinde bir ajanda yoktur. Kendi partilerini yönetemeyenlerin kimseye devlet adamlığı konusunda ders veremez.

Bir kadın siyasetçiye sadece kadın olmasından dolayı hakaret söz konusu ise bunun karşısında önce biz dururuz.

Bugünkü konuşmada herhangi bir kadın ya da erkek siyasetçinin kimsenin ağza almaması gereken ifadelerle Cumhurbaşkanımıza hakaretler kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkacağız diyenler miyavladığı zaman bunlardan bir tepki geliyor mu? Terör örgütü biz size destek veriyoruz diyorlar, onlara diyemedikleri lafları cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Cumhurbaşkanımıza söylediklerinin onda birini bunlara söyleyemiyorlar.

Masadan kalktıktan sonra ciddi bir cari açık çıktı. Bir sürü laf söyledikleri kişilerle aynı masaya oturmak zorunda kaldılar. Bu açığı cumhurbaşkanımıza hakaret ederek kapatmaya çalışıyorlar.

Milletin kazanımlarını heba etmek için ortaya konulan bir eylemdir.

Altılı masanın milletin adına iş yapma yeteneği olmadığını ifade etmişti. Ne kumar masasında ne noter masasında olmayacağız, dedi. Ölüm ile sıtma arasında olmayacağız dedi. Birkaç gün içinde ne değişti de o masaya oturdunuz.

O masaya sizi döndüren, Kılıçdaroğlu'na oy isteten şey nedir? Ölüm ile sıtma arasında kaldık diyorsunuz, hangisini tercih ettiniz? Burada ortaya çıkan dağınıklığı kapatmak için cumhurbaşkanımıza saldırarak bunu perdeleyeceklerini sanıyorlar.

Kendi ittifakınızın trolleri günlerce partinize hakaret ettiler bunun karşısında sustunuz. Cumhurbaşkanımızın 'beni uğraştırma' sözünün üzerine kendinize bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorsunuz.

Bunlar bilin ki cumhurbaşkanımıza saldırıyorlarsa kandile laf söyleyememeyi saklamak için saldırıyorlar. Bu tablo açık seçik şekilde ortaya çıkmıştır. Bu masada size ne söylendi. Ne söylendi ki büyük bir dayatma ile karşı karşıya kaldım, dediniz. Bütün bunların millete izah edilmesi gerekir. Saçma sapan pazarlıkların gündemiydi bu. Şimdi ise cumhurbaşkanımıza saldırarak başka bir gündemi örtmeye çalışmaktasınız.

Sizin bütün bu hakaretleri sineye çekmenizin nedeni nedir? Dayatma ile karşı karşıya kaldığınızı siz söylüyorsunuz. Özür dilenmemesine rağmen masaya dönmenizi izah etmeniz gerekiyor. Bir kadın siyasetçinin kullanmaması gereken sözleri kullanarak kurşun sergisi açarak ortaya koyduğu bu performans üzerinde düşünülmesi gereken tablodur. O meclis sizin kürsüde kurşun sergileyeceğiniz yer değildir. Emniyetin yaptığı açıklama ortada. İlla başka bir hikaye çıkarma peşindesiniz.

Biz mağdur ediliyoruz diyerek herkesi tehdit etmek, birbiri ile bağdaşmayacak sözlerle başkalarını suçlamak tutarlı değildir. Şu anda üslup konusunda en çok hassasiyet göstermesi gereken sizsiniz.