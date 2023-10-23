GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri AK Parti'den Büyük Filistin Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
ABONE OL

AK Parti'den Büyük Filistin Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, “Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

23.10.2023 - 14:54 |
AK Parti'den Büyük Filistin Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü Yeşilköy'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek. İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Büyük Filistin Mitingi'ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge, İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

    GÜNCEL HABERLER

    AK Parti'den Büyük Filistin Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

    AK Parti'den Büyük Filistin Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

    6 yaşında evlendirilme davasında karar verildi

    6 yaşında evlendirilme davasında karar verildi

    Altına talep arttı, fiyatlar birden fırladı! Tarihi rekora günler kala yatırımcıya kritik uyarı geldi

    Altına talep arttı, fiyatlar birden fırladı! Tarihi rekora günler kala yatırımcıya kritik uyarı geldi